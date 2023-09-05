7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة، منها شكوى بيراميدز لاتحاد الكرة للحصول على مستحقات دونجا وعمر جابر، موعد بداية و نهاية بطولة الدورى ، و رفض المصرى التفريط فى مروان حمدى .

بيراميدز يشكو الزمالك لاتحاد الكرة للحصول على باقى مستحقات دونجا وعمر جابر

أرسل نادى بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة ، ضد نادى الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة نظير بيع الثنائى دونجا وعمر جابر لاعبا الفريق السماوى السابقين للقلعة البيضاء.

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، يوم 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، بينما ستقام القرعة يوم 11 من نفس الشهر، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024 .

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، حقيقة تلقي مروان حمدي مهاجم الفريق، عروضاً للرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد ارتباط اسم اللاعب بالنادي الأهلي ودخوله في دائرة اهتمامات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، وذلك عقب تألقه في المواجهة الأخيرة التي جمعت الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الزمالك يجدد مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لسداد غرامة شيكابالا جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.

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