شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الدبلومة الأفريقية D19 و D20 بالشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن الدبلومة الأفريقية D19 و D20 بالشرقية اليوم بانتهاء الامتحانات العملية والنظرية للدبلومة التي نظمت بفرع الاتحاد بالشرقية .

وتجرى إدارة المدربين باتحاد الكرة حاليا تصحيح الاجابات وقد اجري الامتحانات العملية والنظرية والشفوية جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وياسر عبدالعظيم رئيس منطقة الكرة بالشرقية.

وتشكلت لجان المراقبة والملاحظة من انسان عاشور وخالد جميل وحسين وندا ومحمد صلاح وعماد احمد و هيثم جمال، واجريت الامتحانات اليوم في مركز شباب أبو حماد هبه صلاح ومحمود عبدالرحمن.

يرى الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الرخص التدريبية التي يجريها الاتحاد في الوقت الحالي، الهدف منها تقديم مدربين مؤهلين للعمل في أندية الدوري المصري والاحتراف الخارجي أيضًا.

وقال جمال محمد على لـ"الخليج 365": "الرخصة التدريبية A التي تم تخريجها قبل أسابيع شهدت العديد من المواهب التدريبية، ولن أبالغ أن من بين 25 مدربا حصلوا على الرخصة هناك أكثر من 20 مدربا ينتظرهم مستقبل واعد".

وأضاف مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة: "من خلال الورش التدريبية والمحاضرات النظرية والعملية وتطبيقاتها، والمقابلات الشخصية، أستطيع القول بأن هناك العديد من المدربين الذين يستحقون الحصول على فرصة في الدورى".



فعاليات الدبلومة الأفريقية



فعاليات الدبلومة الأفريقية



فعاليات الدبلومة الأفريقية