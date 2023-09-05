شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يوجه رسالة إلى اتحاد جدة وجماهيره بعد الرحيل إلى ضمك السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص طارق حامد لاعب منتخب مصر والمنضم حديثًا لصفوف ضمك السعودي، في توجيه رسالة وداع لاتحاد جدة وجماهيره ، بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكتب طارق حامد عبر حسابه الرسمي ، "كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جده.. سعيد جدا بتجربتى هنا وباللى حققته مع الفريق وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات القادمه ان شاء الله".

وتابع طارق حامد، " شكرا أخى أنمار الحائلي، شكرا اخى احمد الكعكى.. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد فى كل مكان".



طارق حامد