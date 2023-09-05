شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات المصارعة تطير إلى صربيا على 3 أفواج للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخبات المصارعة إلى صربيا للمشاركة في منافسات بطولة العالم ، و التي تقام في الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر الجارى، على 3 أفواج

يضم الفوج الأول منتخب الحرة ، ويطير الى صربيا يوم 14 سبتمبر، وسمر حمزة 15 سبتمبر، بينما تغادر بعثة منتخب الرومانية من المجر إلى صربيا يوم 18 من نفس الشهر .

قائمة منتخب المصارعة الرومانية تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

وتضم قائمة المصارعة الحرة كلا من محمود مصطفى،جمال عبد الناصر،عمرو رضا،مصطفى بدر، بالإضافة إلى ضياء جودة.