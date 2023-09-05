شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يظهر للمرة الأولى بقميص الاهلى أمام ألومينى السلوفينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الشوط الثانى من مباراة الاهلى وألومينى السلوفينى الودية المقامة حالياً بالنمسا الظهور الأول لإمام عاشور الوافد الجديد للقلعة الحمراء من صفوف ميتلاند الدنماركى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفري الومينى السلوفينى الودية انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على هامش معسكر الإعداد في النمسا.

واستقبلت شباك الأهلي هدفًا مبكرًا في الدقائق الأولى من المباراة، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي سددها كهربا خارج المرمى.

وكاد رامي ربيعة يسجل هدف التعادل لصالح الأهلي، بعدما استقبل كرة عرضية لعبها برأسه قوية خارج المرمى.

ونجح محمود كهربا في إدراك التعادل للأهلي بعدما استقبل تمريرة رائعة وضعها بقدمه اليمنى في شباك الفريق السلوفيني

وجاء تشكيل الأهلي خلال الشوط الأول كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.