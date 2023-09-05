شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال دورة الألعاب العالمية فى برلين 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتكريم عدد من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري أصحاب الإنجاز العالمي بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين كممثلي لبعثة مصر المشاركة في تلك الألعاب والتي استطاعت الفوز ب 49 ميدالية متنوعة بإجمالي 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية.

وكان الميداليات المصرية قد جاءت عن طريق منتخب البولينج بالفوز ب 3 ميداليات ذهبية وشارة مركز خامس، الجمباز 3 ميداليات ذهبية وفضيتان وثماني ميداليات برونزية وشارتين مركز خامس، و السباحة ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية وشارة مركز رابع و4 شارة مركز سادس وشارة مركز سابع وحيدة ، و الفروسية ميدالية فضية وثلاث شارات مركز سادس وشارتين مركز سابع ، و الدراجات ميدالية ذهبية و ميداليتين فضية وبرونزية وحيدة وشارة مركز رابع وأربع شارات مركز خامس وشارة مركز سادس وشارتين مركز سابع



أبطال الاولمبياد الخاص فى برلين 2023

و رفع الأثقال ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية ، وألعاب القوى ذهبيتين وبرونزيتين وشارتين مركز رابع وشارة مركز ثامن وشارة مشاركة ، و البوتشي فقد حقق 4 شارة مركز سادس ، و الجودو برونزيتين ، و تنس الطاولة فضية وحيدة وشارتين مركز رابع وخامس والتنس ذهبيتين وفضية وبرونزيتين ، والريشة الطائرة فقد حقق ذهبيتين وبرونزية وحيدة.



بطال الاولمبياد الخاص فى برلين 2

ومثل البعثة المصرية المكرمة من اللاعبين عبد الرحمن صلاح الريشة الطائرة، محمود البهواشي العاب القوى رحمة خالد الجمباز الفني ، محاسن كامل رفع الاثقال، و حبيبة رزق مدربة الفروسية وحضر معهم عدد من أولياء الأمور والدكتور محمد عزت مدير الإعلام بالأولمبياد الخاص المصري ، وحرص الرئيس الإقليمي على تهنئة وتحية جميع لاعبي مصر المشاركين في تلك الألعاب وما حققوه من انجاز وان تكريم ممثلين عن البعثة المصرية على هامش اجتماعات الرئاسة الإقليمية لعقدها بالقاهرة ، هو عرف سائد تقوم به الرئاسة الاقليمية على هامش اجتماعاتها في مختلف الدول العربية ، وبمناسبة إقامة هذا الاجتماع بالقاهرة جاء تكريم البعثة المصرية ، وحرص الرئيس الإقليمي على تقديم الشكر للحكومة المصرية المتمثلة في الدكتورة نفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وحرصهما على السفر لألمانيا لحضور حفل الافتتاح والشد من عزيمتهم و أزر لاعبي مصر ، وكذلك جميع رعاة الأولمبياد الخاص ، مؤكدا بأن ما تم هو ثمار ونتيجة طبيعية لهذا الاهتمام.