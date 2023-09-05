شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: الزمالك يحتاج لـ11 لاعب خلال المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن مصطفى نجم الاهلى و الزمالك الأسبق أن الفريق الأبيض يحتاج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع 11 لاعب جديد بجميع المراكز للمنافسة على البطولات المرحلة المقبلة .

وأوضح حسن مصطفى خلال حواره لليوم السابع قائلا " فريق الزمالك يحتاج للدعم خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب عدم جهزية بعض اللاعبين و تعرض البعض الاخر للإصابة بشكل دائم لذلك لابد من دعم الفريق بلاعبين في جميع المراكز " .

ومن جانب أخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً داخلياً مغلقاً غداً، الاثنين، فى مصر الجديدة، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حسبما تم الاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وحدد الجهاز الفني للزمالك 7 و11 سبتمبر الجارى لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

فى سياق مختلف، بات محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك العائد حديثاً للفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته من الاتحاد السكندرى، الأقرب لقيادة الخط الخلفى للفريق مع زميله حسام عبد المجيد فى الموسم الجديد.

ويؤمن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، بقدرات وإمكانيات محمود علاء الفنية والبدنية، خاصة أنه صاحب قرار عودته لصفوف الفريق، ويفضله على زملائه الأخرين في قيادة الدفاع مع حسام عبد المجيد.

من ناحية أخرى، كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" و محمود علاء و مصطفى شلبي للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.