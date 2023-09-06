شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه السكة الحديد وديا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره السكة الحديد ودياً غداً الخميس، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لبدء الموسم الجديد وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة بطل جيبوتى.

وحدد الجهاز الفني للزمالك يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن يواجه الأبيض فريقى السكة الحديد وسيراميكا ودياً.

من ناحية أخرى، أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، أنه قام بتحويل 25 ألف فرنك الرسوم الإضافية فى قضية المغربى خالد بو طيب مهاجم القلعة البيضاء السابق.

وكان نادى الزمالك تلقى إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية بضرورة سداد 25 ألف فرنك سويسري، كرسوم إضافية في قضية خالد بوطيب، قبل 15 من شهر سبتمبر الجاري، وفي حال عدم السداد سيتم رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي الزمالك بعد الحكم الصادر لصالح اللاعب، وسيدفع الزمالك حينها 2 مليون و680 ألف يورو للاعب.

وقال فؤاد الوطن، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن أزمة الرسوم الإضافية فى قضية المغربى بوطيب تم حلها، لافتاً إلى أنه يبذل قصارى جهده مع اللجنة الثلاثية لحل مشاكل القلعة اليضاء.

وأشار المدير المالى لنادى الزمالك إلى أنه يحاول جاهداً في الوقت الحالي،حل بعد الملفات المهمة في القلعة البيضاء مثل أزمة المستحقات المالية للاعبين وراتب العمال والموظفين،من أجل إضافة أجواء الاستقرار على النادى مطالباً الجميع بمساندة النادى للعبور من الأزمة الحالية.