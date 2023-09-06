شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه أولمبيك آسفى المغربي فى ثالث وديات معسكر المغرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة علي ماهر، بنظيره أولمبيك آسفي المغربي، في المباراة الودية الثالثة للفريق البورسعيدي بمعسكره المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية استعداداً للموسم الجديد 2023-2024.

وكان النادي المصري قد خاض مباراتين وديتين على هامش معسكر المغرب، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام الكوكب المراكشي بنتيجة 4-4، بينما تعادل في اللقاء الثاني أمام الاتفاق المراكشي سلبياً.

يترقب مسئولو النادي المصري عودة بعثة الفريق من المغرب، لحسم ملف الصفقات الصيفية بشكل نهائي مع علي ماهر مدرب الفريق، ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.