شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه أولمبيك آسفى المغربي فى ثالث وديات معسكر المغرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة علي ماهر، بنظيره أولمبيك آسفي المغربي، في المباراة الودية الثالثة للفريق البورسعيدي بمعسكره المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية استعداداً للموسم الجديد 2023-2024.
وكان النادي المصري قد خاض مباراتين وديتين على هامش معسكر المغرب، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام الكوكب المراكشي بنتيجة 4-4، بينما تعادل في اللقاء الثاني أمام الاتفاق المراكشي سلبياً.
وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.
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