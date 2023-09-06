شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى معسكره الخارجى بالنمسا ويعود للقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي فريق الأهلي معسكره الخارجي اليوم الأربعاء، والذي أقيم في دولة النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجاري، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، والتي يستهلها بخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 من الشهر الجاري، ثم مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ضد فريق سان جورج الإثيوبي. ومن المقرر أن يعود الأهلي للقاهرة اليوم بعد الانتهاء من المعسكر الخارجي.

وشهد معسكر الأهلي في النمسا خوض مباراتين وديتين واحدة ضد فريق برافو السلوفيني، والذي شهد غياب اللاعبين الدوليين وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء، وعلي معلول واليو ديانج وبيرسي تاو، والثانية امس بالفوز علي الوميني السلوفيني 3/1 في ختام المعسكر.

وركز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال معسكر النمسا على خوض اللاعبين، تدريبات فنية، كما حرص على إجراء تدريبات بين مجموعة لاعبي الدفاع، ومجموعة لاعبي الهجوم، على مرمى واحد فقط، في إطار حرص الجهاز الفني على الارتقاء بالجوانب الفنية والخططية.