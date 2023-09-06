شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز دفعة من مستحقات اللاعبين لصرفها قبل مواجهة بطل جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك فى الفترة الحالية دفعة من مستحقات لاعبى الفريق استعدادا لصرفها لهم،من أجل توفير حالة من الاستقرار والهدوء داخل الفريق الكروى قبل بدء الموسم الجديد.

وتسعى اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البنانى لتوفير هذا الجزء من المستحقات المالية للاعبين قبل مواجهة الفريق الأبيض وأرتا سولار الجيبوتى فى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى، أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، أنه قام بتحويل 25 ألف فرنك الرسوم الإضافية فى قضية المغربى خالد بو طيب مهاجم القلعة البيضاء السابق.

وكان نادى الزمالك تلقى إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية بضرورة سداد 25 ألف فرنك سويسرى، كرسوم إضافية فى قضية خالد بوطيب، قبل 15 من شهر سبتمبر الجارى، وفى حال عدم السداد سيتم رفض الاستئناف الذى تقدم به نادى الزمالك بعد الحكم الصادر لصالح اللاعب، وسيدفع الزمالك حينها 2 مليون و680 ألف يورو للاعب.

وقال فؤاد الوطن، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن أزمة الرسوم الإضافية فى قضية المغربى بوطيب تم حلها، لافتاً إلى أنه يبذل قصارى جهده مع اللجنة الثلاثية لحل مشاكل القلعة البيضاء.

وأشار المدير المالى لنادى الزمالك إلى أنه يحاول جاهداً فى الوقت الحالى،حل بعد الملفات المهمة فى القلعة البيضاء مثل أزمة المستحقات المالية للاعبين وراتب العمال والموظفين،من أجل إضافة أجواء الاستقرار على النادى مطالباً الجميع بمساندة النادى للعبور من الأزمة الحالية.