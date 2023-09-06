شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة بين كولر ورضا سليم فى الأهلى قبل الموسم الجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من جلساته مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأحمر والمنضم إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الجيش الملكي المغربي، من أجل سرعة الانسجام رفقة زملائه، والتعود على أجواء اللعب مع فريقه الجديد ومع زملاء جدد.

ويرغب كولر في تذليل العقبات التي تواجه رضا سليم في بداية مشواره مع الأهلي، وتهيئة الأجواء المناسبة، للتألق والظهور بشكل جيد مع الفريق الأحمر، لاسيما وأن كولر يعول كثيرا على الجناح المغربي في تقديم الإضافة المطلوبة من اللاعب المغربي، في ظل امتلاكه إمكانيات فنية وبدنية هائلة.