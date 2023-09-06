شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الظهور الأول للحاوى مع الأهلى ومنتخب مصر يهزم الكويت 8/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 2011 شارك وليد سليمان ومحمد نجيب والسيد حمدى، لأول مرة بقميص الأهلى وسجل كل منهم باكورة أهدافه بعد أن قادوا الأهلى للفوز على كيما أسوان برباعية نظيفة فى دور "32" لمسابقة كأس مصر، وسجل الرابع شهاب الدين أحمد، وشارك محمد نجيب فى 106 مباريات مع الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز و40 فى دورى أبطال أفريقيا و17 مباراة ضمن مباريات المنتخب المصرى و5 مباريات ضمن بطولة كأس العالم للاندية وأحرز خلال هذه المباريات 8 أهداف.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى اعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلى، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

وانتهى مشوار وليد سليمان نجم النادى الأهلى والكرة المصرية بنهاية مباراة فريقه أمام سيراميكا فى الجولة الأخيرة من دورى الموسم الماضى، بعد إعلانه الاعتزال بنهاية مباريات الموسم.

تعاقد النادى الأهلى مع نجمه وليد سليمان قادما من فريق إنبى فى صفقة تاريخية للقلعة الحمراء فى 2 أغسطس 2011 نظراً للإضافة الهائلة التى صنعها الحاوى للأهلى فلقد توج بـ17 بطولة وشارك فى 295 مباراة وسجل 68 هدفاً وصنع 48 هدفا آخر.

ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظراً لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم.

حقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 24 بطولة قارية ومحلية؛ 7 بطولة الدورى الممتاز و4 مرات الفوز بدورى أبطال أفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصرى 6 مرات والسوبر الأفريقى 4 مرات ولقب وحيد فى الكونفدرالية الأفريقية، فصلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.

فى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1961، حقق المنتخب المصرى فوزه الرابع على التوالى فى دورة الألعاب العربية الثالثة بالمغرب، بعد تغلبه الساحق على منتخب الكويت بثمانية أهداف دون رد، ليتساوى مع صاحب التنظيم "المغرب" فى عدد النقاط قبل مباراتهما الحاسمة على الميدالية الذهبية فى الجولة الختامية، سجل أهداف المنتخب المصرى شحتة "الإسماعيلى" "هاتريك"، وأضاف كل من محمد بدوى، رضا، طه إسماعيل، رفعت الفناجيلى، حسن الشاذلى لكل منهم هدف.

وفى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1965، فاز منتخب مصر على فلسطين بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الثالثة لدورة الألعاب العربية الرابعة والتى استضافتها القاهرة، سجل هدفى مصر بدوى عبدالفتاح وفؤاد مرسى، ليتصدر منتخب مصر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.