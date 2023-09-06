شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه إسبرطة سبور التركى اليوم فى آخر وديات معسكر أنطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادي بيراميدز رابع مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بمدينة بوردور التركية مساء اليوم.

وتقرر أن يلتقي بيراميدز مع فريق إسبرطة سبور التركي في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم القريب من فندق إقامة البعثة بمعسكرها الذي يختتم يوم غدا الخميس.

وسبق لبيراميدز أن خاض 3 مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا وحقق الفوز على ليماسول القبرصي 8-0، ثم الفوز على فارساك أنطاليا التركي 7-0، والفوزعلى ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل.

فى سياق آخر، تعافى رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا فى تركيا، وشارك فى التدريبات الجماعية، وبات جاهزاً تماماً للمباريات المقبلة.

وأصيب رمضان صبحي بمزق في العضلة الضامة خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي من الإصابة، وغاب عن المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا ولقاء الجيش الرواندي المحدد له يوم 17 سبتمبر الجاري في دور الـ 32 من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.