شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي ينضم إلى بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فهد جمعة مهاجم الأهلي السابق إجراءات انتقاله إلى نادي بترول أسيوط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ورحل فهد جمعة عن الأهلي بعد فترة من الإعارة لصفوف ناديي سموحة والداخلية، ولكن لم يتسنى الاحتفاظ به بسبب اللائحة الجديدة التي تمنع أي نادي من إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم الواحد.

وسبق وأعلن فهد جمعة، مهاجم الأهلي، رحيله عن القلعة الحمراء بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليحق له الانتقال لأي نادٍ فى الوقت الحالي.

وكتب فهد جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "اليوم وبعد 14 عاماً قضيتها بين جدران النادي الأهلي منذ أن دخلته طفلاً عام 2009 وقبل أن أخوض تجربة جديدة".

وأضاف، "أتوجه بالشكر والتقدير لبيتي الكبير النادي الأهلي.. شكراً للمدربين والعاملين ولزملائي اللاعبين وشكر خاص لجمهور النادي الأهلي الذي يحيطني دائماً بكل مشاعر الحب والدعم".

يذكر أن فهد جمعة البالغ من العمر 24 عامًا، من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتمت إعارته لفريق سموحة في صيف موسم 2021-2022، قبل أن يتم إعارته مجددا إلى الداخلية في يناير الماضي لمدة 6 أشهر.

وشارك فهد جمعة في 8 مباريات بقميص الداخلية في بطولة الدوري الممتاز، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف.