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منتخب مصر للكيك بوكسينج يصل العراق للمشاركة فى البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب المصرى للكيك بوكسينج إلى دولة العراق للمشاركة فى البطولة العربية للكيك بوكسينج فى نسختها الرابعة عشر المقامة فى مدينة السليمانية خلال الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر 2023.

ويشارك المنتخب الوطنى فى منافسات البطولة العربية بـ 10 لاعبين بواقع 5 لاعبين و 5 لاعبات وهم أمير هاشم الذى يخوض المنافسات فى وزن 54 كجم و محمود خالد أمام فى وزن 57 كجم وزياد خالد شوقى فى منافسات 60 كجم ومحمود عقل فى منافسات 81 كجم و محمد خالد فى وزن 86 كجم ومحمد حسن الديب فى وزن 91 كجم.

فيما ضمت قائمة اللاعبات المشاركات فى البطولة العربية بالعراق كل من : روضة مصطفى سعد فى وزن 52 كجم و ريم هانى فتحى ضمن منافسات وزن 60 كجم و علياء أحمد توفيق فى وزن 65 كجم وإيمان هانى حفنى فى وزن +70 كجم.

ويترأس بعثة المنتخب المصرى للكيك بوكسينج كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج وكابتن زينب مامون حكم دولى وكابتن محمد الزعيم حكم دولى وكابتن مريم يحيى مدربة منتخب السيدات و كابتن محمد فكس مدرب منتخب الرجال وكابتن عبد الهادى عبد السلام. مدرب منتخب الرجال.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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