شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلادها..كيف اقتحمت رجاء الجداوى عالم الرياضة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 89 لميلاد الراحلة رجاء الجداوى ، إذ انها من مواليد 6 سبتمبر 1934 ، بمحافظة الإسماعيلية، ولقبت بملكة الأناقة .

بدأت حياتها المهنية كمترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، ثم تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن وأحبته.



رجاء وحارس المرمى حسن مختار

وبدأت رجاء الجداوى مسيرتها عام 1958 في فيلم "غريبة"، لتثبت حضورها ويتوالي تألقها فى العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.

ولكن كيف اقتحمت رجاء الجداوى عالم الرياضة..وما علاقتها بالوسط الرياضى خاصة الكروى ..هذا ما نرصده فى السطور التالية ...



صورة فى المنزل

تعرفت الفنانة رجاء الجداوى على زوجها "حسن مختار" حارس مرمى النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق، خلال مشاركتها فى مسرحية "روبابيكيا" وتعرفا على بعضهما وقتها وفور عودتها طلب منها الزواج، وحدث ذلك فى شهر نوفمبر عام 1970، أنجبت منه إبنتها أميرة.



رجاء الجداوى

وفى حديث سابق للفنانة الراحلة كشفت فيه عن التعارف بينها و بين زوجها ، حيث قالت :" تعرفت علي حسن زوجى فى السودان، لم يكن بيننا معرفة مسبقة لأن أنا من مواليد الاسماعيلية وحسن مواليد بورسعيد، وكنت سافرت السودان مع عرض في مسرحية "روبابيكيا" لاكون ضمن الوفد الفني المشارك في بطولة المسرحية، ومنهم خالتي الفنانة تحية كاريوكا".



رجاء الجداوى وزوجها

واكملت " أثناء توجهي إلى السودان لعرض المسرحية كان هناك حسن مختار حارس مرمي منتخب الفراعنة على نفس الطائرة للمشاركة في فعاليات كأس الأمم الافريقية المقامة بالسودان".



الفنانة و زوجها

وتابعت: "ورابع يوم قابلته فيه وإحنا على الطيارة طلب يتكلم معايا وسألنى إنت متجوزة أو مخطوبة قولتله لأ، قال لى طب أنا عايز أتجوزك قولت له عندك كام سنة قال لى 25 قولتله أنا أكبر منك قال لى ولا يهمك، لا أنا هتجوزك، قولتله بتقبض كام قال لى 55 جنيها فى الشهر" فمازحته: "لا أنا عندى مسئولية كبيرة أوى وعايزة أتجوز واحد غنى أوى وعجوز، عشان أنا أورثه فكانت إجابته أنا هقابل والدتك وهتجوزك".