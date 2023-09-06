شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطمئن على تنفيذ البرنامج التدريبى فى الزمالك قبل عودته للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع جهازه المعاون فى القلعة البيضاء للإطمئنان على تفاصيل البرنامج التدريبى الذى وضعه للاعبين قبل السفر إلى إسبانيا.

وطمأن الجهاز الفنى للزمالك الكولومبى أوسوريو على تنفيذ البرنامج التدريبى بإتقان شديد،كما أبلغوه بالتزام جميع اللاعبين فى المعسكر الداخلى المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة استعداداد لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجه أوسوريو، إلى إسبانيا يوم الإثنين الماضى بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.

من جانبه أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن أوسوريو سلم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه فى المعسكر لمدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن المدير الفني سيعود إلى القاهرة الجمعة المقبل لقيادة معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.