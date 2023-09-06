شكرا لقرائتكم خبر عن البيلى يحتل المركز الـ 60 فى التصنيف العالمى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل محمد البيلى لاعب منتخب تنس الطاولة رجال المركز الـ 60 عالميا وفقا للتصنيف العالمى للعبة ، وذلك قبل انطلاق البطولة الافريقية التي تقام بتونس الشهر الجارى.

وقفز البيلى 20 مركز في التصنيف العالمى، حيث كان في المركز الـ 80 ، ووفقا للتصنيف الأخير احتل المركز الـ 70 قافزا عشرون مركز .

ويستعد محمد البيلى للمشاركة فى منافسات البطولة الافريقية والتي تقام بتونس ، بمشاركة المنتخب الوطنى والذى يشارك بقائمة تضم عمر عصر ، و خالد عصر ، أحمد صالح ، محمد البيلى ، محمد شومان ، يوسف عبد العزيز ، وعلى مستوى السيدات هنا جودة ، دينا مشرف، يسرا حلمى ، أميرة يسرى بالإضافة إلى التؤام مروة و مريم الهضيبى .

من ناحية أخرى توجت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة، بعد أن فازت بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة.

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان إيميدا مانامى بنتيجة 1/3، ولاعبة أوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3، وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0.