شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو لـ الخليج 365: سأعود إلى القاهرة ليلة الجمعة لقيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه سيعود إلى القاهرة قادماً من إسبانيا ليلة الجمعة المقبلة لاستكمال مشواره مع القلعة البيضاء.

أكد أوسوريو خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سينهى محاضراته مع المدربين العالميين يوم الخميس بعد ذلك سيتوجه إلى القاهرة يوم الجمعة،لمواصلة معسكر الإعداد مع الفريق الأبيض.

وأكد أوسوريو أنه على تواصل مستمر ودائم مع جهازه المعاون فى القلعة البيضاء للإطمئنان على تفاصيل البرنامج التدريبى الذى وضعه للاعبين قبل السفر إلى إسبانيا.

وأشار أوسوريو إلى أن الجهاز الفنى للزمالك طمأنه على تنفيذ البرنامج التدريبى بإتقان شديد،كما أبلغوه بالتزام جميع اللاعبين فى المعسكر الداخلى المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة استعداداد لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.