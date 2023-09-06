شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للزمالك يتفقد عمل لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك بجوله تفقدية للجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي، في إطار المتابعة اليومية له، كما تفقد إدارة الاشتراكات.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الأربعاء سبتمبر اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.



لجن تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك



لجن تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك



لجن تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك



لجن تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك



لجن تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك



لجن تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك

وتقدم في أول يوم كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم بالأمس ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.