شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب : رفضت التجنيس مرتين فى الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمد إيهاب البطل الأوليمبى السابق فى رفع الأثقال الحاصل على فضية أولمبياد ريو دى جانيرو بعد تجريدها من بطل كازاخستان أنه إتعرض عليه التجنيس مرتين .

وقال إيهاب فى تصريح لـ الخليج 365 ، أنه رفض اللعب تحت أى علم غير بلده ، مشيرا إلى أنه أثبت نفسه تحت راية العلم المصرى .

و أشار إيهاب إلى أنه قرر الإعتزال فى ظل إلغاء وزنه ، مؤكدا على أن وزن 81 كجم كان مناسبا لقدراته الجسمانية .

ويعد محمد إيهاب بطل رفع الأثقال السابق من أبرز نجوم اللعبة و الذى كافأه القدر بحصد فضية أولمبياد ريو دى جانيرو ، فى ظل حكم إيقاف الكازاخستانى نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية ليحصل عليها إيهاب بدلا من البرونزية.

محمد إيهاب من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، و إتجه لوضع خطط بناء نجوم رفع الاثقال فى المؤسسة العسكرية بـ السويس و المنيا و أسيوط و الإسماعيلية و الهايكستب .