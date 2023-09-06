علاء ميهوب يقترب من منصب مدير الكرة بفيوتشر

القاهرة - سامية سيد - أقترب علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، من تولى منصب مدير الكرة بفريق فيوتشر خلفا لعبد الظاهر السقا .

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التى يشرف عليها عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على المسابقات، قررت إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين، وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكم، والإدلاء بتصريحات بعد مباراة الفريق أمام إنبى بدور الـ 16 بكأس مصر.

من ناحية أخرى، تلقى مسئولو نادي غزل المحلة اتصالًا هاتفياً من نظرائهم فى نادي فيوتشر، أكدوا خلاله على التزامهم بسداد المستحقات المالية المتبقية من صفقة انتقال هشام عادل لاعب المحلة السابق الذي انتقل لصفوف الفريق مع بداية الموسم الماضي.

وأكد مسئولو فيوتشر التزامهم بسداد المستحقات قبل بداية الموسم الجديد، بصرف النظر عن الشكوى التى تقدم بها نادي غزل المحلة لاتحاد الكرة للحصول على باقى المستحقات.