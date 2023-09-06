شكرا لقرائتكم خبر عن مران مفتوح للمنتخب أمام وسائل الإعلام غدا قبل مواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فتح مران المنتخب غدا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام قبل مواجهة أثيوبيا المقرر لها مساء الجمعة.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و المقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

وشهد مران منتخب مصر مشاركة عمر مرموش في التدريبات عقب انضمامه مساء أمس لمعسكر الفريق .

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.