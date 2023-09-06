شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يزور الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، مقر مؤسسة الخليج 365، اليوم الأربعاء، وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي، وعمر الأيوبي مدير تحرير قطاع الرياضة.

وكشف الصقر خلال ندوة الخليج 365 عن ذكرياته مع الاحتراف الأوروبي، وذكرباته مع منتخب مصر، ورحلته من الصعيد إلى منصات التتويج مع المنتخب الوطني.

ونجح أحمد حسن خلال سنوات مسيرته الاحترافية فى أوروبا فى تحقيق الكثير من النجاحات التى وضعته فى مقدمة النجوم التاريخيين أصحاب السيرة الكروية الرائعة التي جمعت بين الإنجازات سواء مع منتخب مصر أو الأندية التي لعب لها، قبل أن ينهي مشواره في الأهلي أو الزمالك بعدما لعب للقطبين عقب العودة من رحلة الاحتراف في الدوري التركي والبلجيكي.

وجاء مشوار الصقر أحمد حسن خلال مسيرته حافل بالأرقام، حيث ساهم في 180 هدفاً بواقع 122 هدفاً و58 أسيست عبر 461 مباراة وعبر ما يقرب من 32 ألف دقيقة خلال مسيرته.

كما شهدت مسيرته خوض 199 مباراة في الدوري التركي، يليها 97 مباراة في الدوري المصري الممتاز، بخلاف 57 مواجهة في الدوري البلجيكي.

أحمد حسن عمل مديراً فنياً لفريق بتروجت، ويُعد أكثر لاعبى منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة فى المباريات الدولية برصيد 184 مباراة، لعب سابقًا لأندية الزمالك والأهلى والإسماعيلى، فضلاً عن مسيرته الاحترافية فى بشكتاش التركى و أندرلخت البلجيكى.

ويعد أحمد حسن أحد أهم اللاعبين في تاريخ مصر، حيث نجح في الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، والعديد من البطولات المحلية، وخاص تجربة احتراف ناجحة في تركيا وبلجيكا.







