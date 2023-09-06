7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فتح مران المنتخب غدا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام قبل مواجهة أثيوبيا المقرر لها مساء الجمعة.
ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و المقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .
مران الزمالك.. جلسة عبد الهادى وتدريبات إضافية للجزيرى وتأهيل عمرو السيسى
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه صباح اليوم الأربعاء على ملعب السكة الحديد ، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق اللاعبين لتحفيزهم على بذل أقصى جهد، وشرح لهم البرنامج التدريبي المطلوب تنفيذه في المران.
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