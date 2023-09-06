شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر أحمد حسن يهدى تي شيرت منتخب مصر لـ عُلا الشافعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الصقر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق والقائد التاريخي للفراعنة، قميص المنتخب لـلكاتبة الصحفية عُلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 على هامش زيارته للمؤسسة وعقد ندوة صحفية تحدث فيها بوضوح عن أهم الأحداث على الساحة وأجاب على تساؤلات الزملاء في القسم الرياضي

وحرص أحمد حسن على اهداء قميص المنتخب لـ عُلا الشافعي بعد تهنئتها بتولى رئاسة تحرير الخليج 365، الذى يعتبره الصقر من أهم المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، التي تلتزم الحيادية والمهنية في تناول الأحداث، وفي القلب منها الرياضة.

وتحدث الصقر خلال ندوة مطولة باليوم السابع عن التحديات التي تواجه الرياضة المصرية، كما تطرق للعديد من الملفات الشائكة والمعلقة، ومنها قصة انتقال صلاح للدوري السعودي، بعد العرض المغري من اتحاد جدة للرحيل عن ليفربول.

الصقر أجاب على العديد من الأسئلة التي تخص المنتخب الوطني، والمسابقات المحلية، والاحتراف، وكيفية بناء البطل، واكتشاف المواهب، والمؤسسات الرياضية، والإعلام الرياضي، وغيرها من الموضوعات التي ننشرها تباعًا في أخبار منفصلة على مدار الساعات المقبلة، قبل أن ننشر الندوة كاملة عبر الموقع الإليكتروني والجريدة الورقية قريبًا.







































