شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: محمد صلاح "قلبه" فى ليفربول.. و"العقل" يتجه إلى اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح وليفربول في مأزق كبير بسبب العرض الكبير من اتحاد جدة السعودى الذى لا يرفض بكل المقاييس.

وقال أحمد حسن خلال ندوة الخليج 365: "موضوع عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح له شقين، الشق الأول التفكير في استكمال الإنجازات التي يحققها محمد صلاح الذى بفضلها أصبح من أهم 5 لاعبين في العالم لأنه حقق كل شيء مع ليفربول من الدورى الإنجيلزى لدورى أبطال أوروبا والسوبر الأوروبى وكأس الاتحاد وغيرها من البطولات، وما حققه صلاح صعب يتكرر ولو بعد 100 سنة".

وأضاف أحمد حسن: "الشق الثانى هو المادى، فالأرقام المعروضة على محمد صلاح تجعل أي شخص يفكر ألف مرة قبل رفض هذا العرس، لأنه سيكون اكثر لاعب كرة قدم دخلا في العالم".

وتابع الصقر: "ليفربول ومحمد صلاح في موقف صعب جدا، لأن ليفربول رغم العرض المالى الكبير، إلا أنه لن يستطيع تعويض قيمة كبيرة مثل محمد صلاح في هذا التوقيت، أما محمد صلاح يفكر كيف يترك مسيرته مع ليفربول خوفا من القول بأنه تحرك بسبب الأموال".

وأوضح أحمد حسن: "محمد صلاح حاليا قلبه مع ليفربول وعقله يتجه به إلى اتحاد جدة السعودى، ومن وجهة نظرى نصيحتى له أن يذهب فورا إلى السعودية دون تفكير".































































































