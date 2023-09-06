شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار فيينا فى رحلة العودة للقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الأهلي مطار فيينا بالنمسا في رحلة العودة إلى القاهرة، عقب انتهاء معسكر الفريق الأحمر الخارجي، والذي أقيم في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس ألى 6 سبتمبر، وتخلله خوض مباراة ودية أمام ألوميني السلوفيني انتهت بفوز الأهلي 3 / 1.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك فيديو من تواجد بعثة الأهلي في مطار فيينا قبل استقلال الطائرة التي ستنقلهم إلى القاهرة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الصباحي اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من معسكر الإعداد في النمسا.

وخاض الأهلي مرانه الأخير في النمسا، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على إجراء مران صباحي، قبل أن يقوم اللاعبون بحزم حقائبهم استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

وقام كولر، بإعطاء اللاعبين محاضرة فنية قصيرة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الودية.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا بصورة أساسية في مباراة أمس، ثم تدريبات خفيفة بالكرة، بينما خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 1.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم15سبتمبر الجاري.