شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: "مارادونا" اللاعب الأعظم في التاريخ وميسى الأقرب لجائزة الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا اللاعب الأعظم في التاريخ بالنسبة له، ويمتلك موهبة لا تقارن مع أي لاعب آخر.

وقال أحمد حسن خلال ندوة الخليج 365: "إن أعظم لاعب في التاريخ بالنسبة لى هو مارادونا ومن رأيى لا يقارن بأى لاعب مهما حدث، وهو اللاعب الذى كان يمزج الواحد، وقاد نابولى لمنصات التتويج بمفرده".

وأضاف الصقر: "مارادونا كان حاوى بمعنى الكلمة ولا يوجد لاعب يمتلك ما كان يمتله، وكان فريق لوحده ولا ننسى ما قام به في كأس العالم".

وتابع: "ليونيل ميسى من المواهب في العالم ولكن مارداونا هو الأعظم، ولكن ميسى أيضا في حتة تانية، وشاهدت ميسي في الملعب فى كأس العالم 2022 في قطر حاجة صعب، وكأس العالم يحسب لميسى بنسبة 70% لما قدمه خلال هذه البطولة التي لعبها بالكامل في هذا السن وهذا الأداء ويستحق جائزة الأفضل بكل تأكيد".

وعن الأفضل محليا، قال أحمد حسن: "الأفضل محليا هو الكابتن محمود الخطيب، لأنه أكثر لاعب مصري كنت بتمزج به، كان بيكلم الكرة، لاعب موهوب بشكل كامل وكل الناس اللى اتفرجت عليه شاهدت نسخة لن تتكرر".