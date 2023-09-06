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اتحاد اليد يطالب الزمالك بـ 4 ملايين جنيه كاش وشيك للموافقة على حل أزمة القيد

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القاهرة - سامية سيد -  

كشف حمادة عبد البارى  مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن رفض مسئولو اتحاد كرة اليد الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه من أجل حل أزمة القيد والمطالبة بالحصول على المديونيات المالية كاملة لدى النادى  . 

 

وقال عبد البارى  فى تصريحات خاصة  لليوم السابع، أن اتحاد اليد طلب من الزمالك دفع 4 مليون جنيه وشيك مقبول الدفع بمثلهم من أجل الموافقة على  إنهاء الأزمة . 

 

و لعب الزمالك أول و ثانى مباراه له فى دورى المحترفين لكرة اليد ب 10 لاعبين فقط لعدم قيد اللاعبين الذين جددوا عقودهم  ومن أبرزهم أحمد الأحمر .

وطالب مدير جهاز يد الزمالك، وزارة بالتدخل لحل الأزمة، خاصة وأن لاعبى الزمالك يمثلون القوام الرئيسي للمنتخب الوطنى، الذى سيتأثر بلاشك مما يحدث حاليا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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