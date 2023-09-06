شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يطالب الزمالك بـ 4 ملايين جنيه كاش وشيك للموافقة على حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن رفض مسئولو اتحاد كرة اليد الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه من أجل حل أزمة القيد والمطالبة بالحصول على المديونيات المالية كاملة لدى النادى .

وقال عبد البارى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اتحاد اليد طلب من الزمالك دفع 4 مليون جنيه وشيك مقبول الدفع بمثلهم من أجل الموافقة على إنهاء الأزمة .

و لعب الزمالك أول و ثانى مباراه له فى دورى المحترفين لكرة اليد ب 10 لاعبين فقط لعدم قيد اللاعبين الذين جددوا عقودهم ومن أبرزهم أحمد الأحمر .

وطالب مدير جهاز يد الزمالك، وزارة الرياضة بالتدخل لحل الأزمة، خاصة وأن لاعبى الزمالك يمثلون القوام الرئيسي للمنتخب الوطنى، الذى سيتأثر بلاشك مما يحدث حاليا.