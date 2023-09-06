شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد ينال إشادة كولر بعد ظهوره الملفت بودية ألوميني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي العائد من رحلة إعارة موسمين إلى نادي فيوتشر، إشادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بعد الظهور بمستوى طيب في مباراة فريقه ضد ألوميني السلوفيني أمس الثلاثاء، والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3 / 1خلال معسكره الخارجي بالنمسا.

وظهر نيدفيد، الذي شارك أساسيا في ودية ألوميني، بمستوى مرضٍ نال بسببه إشادة الجهاز الفني، والذي يرى أنه سيمثل إضافة لخط الوسط مع اللاعبين القدامى والوافد الجديد إمام عاشور أيضا.

وخرج فريق الأهلي بعدة مكاسب من معسكره الخارجي الذي خاضه بدولة النمسا في الفترة من 28 أغسطس وحتى اليوم السادس من سبتمبر، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

واستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي معسكره الخارجي في الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين والتركيز على بعض التدريبات الفنية والخططية، وتخصيص وقتا للتدرب على بعض النواقص لدى اللاعبين والتدريبات التخصصية للمهاجمين والمدافعين.

وشهد معسكر الأهلي بالنمسا خوض مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت تألق أكثر من لاعب مثل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة ومحمد زعلوك ومعتز محمد ومحمد فخري، وكانوا من مكاسب المباراة.

ومن ضمن المكاسب أيضا تسجيل ثلاثي رأس الحربة كهربا وزعلوك وصلاح محسن أهداف المباراة جميعها، في ظاهرة جديدة أن تشهد تسجيل كل المهاجمين في مباراة واحدة.

ومن ضمن المكاسب أيضا مشاركة الصفقات الجديدة، حيث شارك إمام عاشور لأول مرة بعد فترة غياب 4 شهور وظهر بمستوى جيد ونال استحسان الجهاز الفني، وكذلك المغربي رضا سليم، الذي قدم مردودا طيبا في الوقت الذي شارك فيه وصنع الهدف الثالث الذي سجله صلاح محسن.

كما شهدت المباراة عودة كريم نيدفيد للمشاركة بعد غياب استمر قرابة الأربع سنوات عن عدم اللعب مع الأهلي بسبب الإصابة لمدة موسمين بخلاف الإعارة إلى فيوتشر لمدة موسمين آخرين.

ومن ضمن المكاسب التي ظهرت في معسكر النمسا هي اعتماد كولر على المواهب الصغيرة المصعدة من قطاع الناشئين مثل زعلوك ومعتز وكريم الدبيس والذين قدموا مستوى مرضي ونالوا استحسان الجهاز الفني.