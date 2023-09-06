منتخب السيدات يهزم المغرب وديا بثلاثية

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للسيدات، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره المغربي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات الأفريقية 2024 المؤهلة لكأس العالم، وسجل ثلاثية المنتخب سارة خالد، ومايا دياب، وحلا مصطفى.

ويخوض منتخب الكرة النسائية مع نظيره المغربي مباراتين وديتين في مصر خلال شهر سبتمبر، انتهت الأولى اليوم، وسيتواجهان مرة أخرى السبت المقبل.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.