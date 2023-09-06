شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي: المقاولون بوابة عودتى للأهلي والمنتخب.. وشوقى غريب كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول تصريحاته عقب انضمامه لقلعة ذئاب الجبل تحدث عمار حمدي الوافد الجديد لنادي المقاولون العرب عن أسباب اختياره اللعب في صفوف ذئاب الجبل وطموحاته مع الفريق.

وأكد عمار حمدي أن نادي المقاولون العرب بوابته للعودة من جديد لمنتخب مصر والنادي الأهلي وتعويض السنتين الماضيتين.

وواصل عمار حمدي: "أشكر نادي سيراميكا ومسئولي النادي على تفهمهم رغبتي باللعب بنادي المقاولون تحت قيادة شوقي غريب".

وأوضح أنه سعيد بالانضمام لنادي المقاولون صاحب التاريخ العريق والتدريب تحت قيادة الكابتن شوقي غريب والذي له بصمة خاصة على عمار حمدي واقتناعه بي في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي فزنا بها في مصر نوفمبر 2019، وكذلك أولمبياد طوكيو، حيث كان المنتخب الأولمبي المصري ضمن أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم.

عمار حمدي كان أحد عناصر المنتخب الأولمبي الذين توج ببطولة أمم أفريقيا للشباب بالقاهرة لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 تحت قيادة الكابتن شوقي غريب.