شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بالتواجد فى ترشيحات الكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة والمساندة للدولى المصري محمد صلاح بعد دخوله ترشيحات الكرة الذهبية عن الموسم الماضي، بعد إعلان قائمة الثلاثين مرشحا للجائزة.

وكتب اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية موجها التهنئة للاعب: "تمنياتنا بالتوفيق لنجمنا وبطلنا المصري محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية".





وتواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة أفضل 30 لاعباً في جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، خاصة أن الجائزة ألغيت فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ليكتب الفرعون إنجازاً تاريخياً كبيراً بعد الإعلان رسمياً عن القائمة.

واحتفى نادي ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح بعد إعلان الحساب الرسمي لجائزة البالون دور تواجده ضمن قائمة 30 لاعباً مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم 2023.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": محمد صلاح في قائمة أفضل 30 لاعب في العالم"، مصحوباً بصورة الفرعون.

وجاءت مراكز محمد صلاح في الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية كالتالي:

2018: المركز السادس

2019: المركز الخامس

2021: المركز السابع

2022: المركز الخامس

2023: لم يتم تحديده