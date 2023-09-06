شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم المعادى 29 / 18 فى ثانى جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المعادى بنتيجة 29/18، ضمن الجولة الثانية بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024.

فيما تقام الجولة الثالثة يوم الأربعاء القادم بلقاءات بين كل من، الأهلى مع العبور، والمعادى مع سموحة، والزهور مع الشمس، والزمالك مع أصحاب الجياد، والطيران مع الأوليمبى، وطلائع الجيش مع الترسانة، وهليوبوليس مع الجزيرة، وسبورتنج مع البنك الأهلى.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.