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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 6-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث بتقدم ثلاثة مرشحين فقط لخوض سباق الانتخابات.

انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق قطاع ناشئى الزمالك

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق القطاع المختلفة.

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث بتقدم ثلاثة مرشحين فقط لخوض سباق الانتخابات.

بدون صفقات.. تعرف على قائمة الزمالك بالموسم الجديد

يعانى نادى الزمالك من إيقاف القيد، بالفريق الأول لكرة القدم، مما أدى لعدم قدرة النادى على إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى الحالي حتى الآن، انتظارا لحسم هذا الملف وإنهائه بشكل رسمي قبل غلق الميركاتو الصيفى يوم 14 سبتمبر الجارى.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه صباح اليوم الأربعاء على ملعب السكة الحديد ، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه سيعود إلى القاهرة قادماً من إسبانيا ليلة الجمعة المقبلة لاستكمال مشواره مع القلعة البيضاء.

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك قيد الثنائي معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد حارسي مرمى فريق 2003 بالقائمة الأفريقية . تواصل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع جهازه المعاون فى القلعة البيضاء للإطمئنان على تفاصيل البرنامج التدريبى الذى وضعه للاعبين قبل السفر إلى إسبانيا.

يجهز مسئولو نادى الزمالك فى الفترة الحالية دفعة من مستحقات لاعبى الفريق استعدادا لصرفها لهم،من أجل توفير حالة من الاستقرار والهدوء داخل الفريق الكروى قبل بدء الموسم الجديد.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره السكة الحديد ودياً غداً الخميس، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لبدء الموسم الجديد وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة بطل جيبوتى.