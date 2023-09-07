شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر للمحاضرين الحكام ومعدى اللياقة البدنية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم لجنة الحكام الرئيسية معسكر صقل وإعداد للمحاضرين ومعدى اللياقة البدنية فى الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، فى إطار استعدادات لجنة الحكام لانطلاق الموسم الجديد، بحضور 34 محاضرا و26 معدا بدنيا تم اختارهم بناء على المعاييرالتي أقرها البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، بالتنسيق مع الثلاثي محمد فاروق ومجدى رزق وحمدي القاضي.

يذكر أن البرتغالي بيريرا انتهى من التشكيل النهائي للجنة بعد التعديلات التي أجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وأيمن دجيش.

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس الجبلاية التشكيل خلال الساعات المقبلة، حيث يضم وجوه جديدة للعمل باللجنة الرئيسية في إطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب، بعد أن تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى، مما أدى إلى إعلان توفيق السيد وأيمن ديجيش استقالتهما على غرار رفضهم اختيارات حكام معسكر الواعدين.

في سياق متصل، أدرجت لجنة الحكام في لائحتها الجديدة التي أعدها البرتغالي فيتور بيريرا بندا يحد من تضارب المصالح الواضح في علاقة بعض الحكام والأندية، والتى أثارت الكثير من الشائعات في الموسم الجديد.

وينص البند الثاني من المادة 67 في لائحة الحكام الجديدة على أنه لا يسمح للحكم أوالحكم المساعد أو حكم الفيديو )VAR )بما يلي:

إدارة المباريات لأي ناد محترف أو على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق بشكل عام ، طالما أنه يرتبط بنفسه أو زوجته أو اولادهما – فى علاقة مهنية أو عائلية – مع أى شخص له صلة بالأندية المحترفة أو الوطنية أو داخل المناطق المذكورة أعلاه.

كما تضمنت هذه المادة منع أي حكم من إدارة مباريات الأندية المحترفة أو على المستوى الوطني أو مستوى المناطق التي كان عضوا سابقا فيها أو رياضيا أو لاعباً طالما شارك في المسابقة المذكورة.