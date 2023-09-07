أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يخطر الأندية بانطلاق دورى المحترفين يوم 18 سبتمبر.

اتحاد الكرة يخطر الأندية بانطلاق دورى المحترفين يوم 18 سبتمبر

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم موعد الثلاث جولات الأولى من دورى المحترفين المقرر أن ينطلق يوم 18 سبتمبر الجارى في نسخته الأولى، ستقام المباريات يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

صلاح محسن: قصرت مع الأهلى سابقا.. وكولر مدرب مختلف

أعرب صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددًا لصفوف الفريق، مشددًا على أن مارسيل كولر المدير الفني، منحه ثقة كبيرة خلال الفترة الماضية.

الأهلى يفحص ياسر إبراهيم بعد معسكر النمسا

يخضع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لفحوصات طبية من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا مساء غدٍ للحديث عن مواجهة إثيوبيا

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرا صحفيا في الخامسة والنصف مساء غدا الخميس للحديث عنة مواجهة أثيوبيا التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الجمعة في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم.

مران الزمالك.. جلسة عبد الهادى وتدريبات إضافية للجزيرى وتأهيل عمرو السيسى

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه صباح اليوم الأربعاء على ملعب السكة الحديد ، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم فى انتخابات الزمالك باليوم الثالث

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث بتقدم ثلاثة مرشحين فقط لخوض سباق الانتخابات.

المدير التنفيذى للزمالك يتفقد عمل لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات "صور"

قام الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك بجوله تفقدية للجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي، في إطار المتابعة اليومية له، كما تفقد إدارة الاشتراكات.

الجبلاية تعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام غدا بعد تعديلات بيريرا

انتهى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية من التشكيل النهائي للجنة بعد التعديلات التي اجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وايمن دجيش .

علاء ميهوب يقترب من منصب مدير الكرة بفيوتشر