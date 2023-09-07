شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة النادى الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من فيينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق كرة القدم الأول للنادى الأهلي قادمة من العاصمة النمساوية فيينا، على متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران.

وكان النادى الأهلى قد غادر إلى فيينا لإقامة معسكره التدريبى استعدادا للموسم الكروي الجديد، وكانت الرحلة رقم 3004 والتابعةً لشركة مصر للطيران قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء وعلى متنها 60 راكبا من بعثة النادى الأهلى.