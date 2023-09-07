شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يؤدى تدريبه الختامى استعدادا لودية روسيا فى حضور علام وبركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته مساء الأربعاء، استعدادا للقاء منتخب روسيا للمحليين اليوم الخميس في الساعة السابعة مساء باستاد السويس، فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهد المران الختامي جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، وحرص علام بعد التدريب على لقاء البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب، واطمأن منه على آخر الترتيبات للمرحلة القادمة وانطباعه عن المعسكر فى أول ظهور للمنتخب منذ تأهله للأولمبياد وحصوله على الميدالية الفضية فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأشاد علام بمجهودات ميكالى وبصمته الواضحة مع المنتخب، معربا عن أمله بأن يكتمل الحلم الأوليمبي لإحراز ميدالية لمصر فى باريس، وشدد على حرصه وكل أفراد مجلس الإدارة على توفير كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب من أجل مواصلة النجاح.

وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية، والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبي الروسي.