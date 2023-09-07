شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم المنتخب الأولمبى من خدمات حمزة علاء والحارس يغادر المعسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغيب حمزة علاء، حارس مرمى المنتخب الأولمبي والنادي الأهلى، عن ودية أولمبى الفراعنة أمام روسيا للمحليين، المقرر لها اليوم الخميس، على استاد السويس، بسبب شعوره باجهاد فى العضلة الخلفية.
وفضل الجهاز الفنى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي إراحة الحارس، بناء على توصية الجهاز الطبي، حرصا على سلامته، حيث غادر حمزة علاء المعسكر بسبب الاتفاق بين المنتخب والأهلى على مغادرته بعد ودية روسيا الأولى.
وشهد المران الختامي جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، وحرص علام بعد التدريب على لقاء البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب، واطمأن منه على آخر الترتيبات للمرحلة القادمة وانطباعه عن المعسكر فى أول ظهور للمنتخب منذ تأهله للأولمبياد وحصوله على الميدالية الفضية فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
وأشاد علام بمجهودات ميكالى وبصمته الواضحة مع المنتخب، معربا عن أمله بأن يكتمل الحلم الأوليمبي لإحراز ميدالية لمصر فى باريس، وشدد على حرصه وكل أفراد مجلس الإدارة على توفير كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب من أجل مواصلة النجاح.
وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية، والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبي الروسي.
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