شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يسمح برحيل لاعبى الأهلي الدوليين عقب ودية روسيا الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، بناء على الاتفاق المسبق بين محمد بركات المشرف على المنتخب وخالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول للأهلى، على مغادرة لاعبي الاهلى الدوليين لمعسكر المنتخب عقب ودية روسيا الأولى.

ويغادر الثنائي أحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى الأهلى بعد ودية الخميس، فى إطار ارتباط الأهلى باستعدادات مهمة للسوبر الأفريقي، في حين غادر منذ ساعات حمزة علاء حارس المرمى الذى تعرض للإصابة.