شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يسمح برحيل لاعبى الأهلي الدوليين عقب ودية روسيا الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، بناء على الاتفاق المسبق بين محمد بركات المشرف على المنتخب وخالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول للأهلى، على مغادرة لاعبي الاهلى الدوليين لمعسكر المنتخب عقب ودية روسيا الأولى.
ويغادر الثنائي أحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى الأهلى بعد ودية الخميس، فى إطار ارتباط الأهلى باستعدادات مهمة للسوبر الأفريقي، في حين غادر منذ ساعات حمزة علاء حارس المرمى الذى تعرض للإصابة.
وشهد المران الختامي جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، وحرص علام بعد التدريب على لقاء البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب، واطمأن منه على آخر الترتيبات للمرحلة القادمة وانطباعه عن المعسكر فى أول ظهور للمنتخب منذ تأهله للأولمبياد وحصوله على الميدالية الفضية فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
وأشاد علام بمجهودات ميكالى وبصمته الواضحة مع المنتخب، معربا عن أمله بأن يكتمل الحلم الأوليمبي لإحراز ميدالية لمصر فى باريس، وشدد على حرصه وكل أفراد مجلس الإدارة على توفير كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب من أجل مواصلة النجاح.
وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية، والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبي الروسي.
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