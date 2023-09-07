شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعد اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مسئولو نادى الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اللاعبين والجهاز الفنى للدراويش بصرف جزء من مستحقاتهم نهاية الشهر الجارى من أجل رفع معنوياتهم لبدء الموسم الجديد بشكل قوى.

وينتظر مسئولو الإسماعيلى القسط الأول من صفقة انتقال باهر المحمدى إلى المصرى البالغ 5 ملايين جنيه، المقرر الحصول عليه فى نهاية هذا الشهر ليقوم بصرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وعقد على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى وعدهم فيها بصرف مستحقاتهم فى أقرب فرصة من قبل مجلس إدارة الإسماعيلى الذى كلفه بهمه قطاع الكرة بالفريق الأول.

وطلب على أبو جريشة من اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق بداية قوية فى بطولة الدورى التى ستنطلق 18 سبتمبر الجارى، لعدم الدخول فى مناطق الخطر مثل الموسمين الماضيين.

وأشاد على أبو جريشة بما يقدمه الجهاز الفنى واللاعبين خلال الفترة الماضية من تدريبات قوية وأداء مميز فى المباريات الودية التى خاضها الدراويش وهى 6 مباريات ودية قوية.