شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه روسيا للمحليين وديًا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلى روجيريو ميكالى، مع المنتخب الروسى للمحليين، فى السابعة مساء اليوم الخميس، وديًا، على استاد السويس، فى اطار التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويسعى الجهاز الفنى للاستفادة من المعسكر التحضيرى المقام حاليا بالعين السخنة والذى يتخلله مباراتين وديتين مع روسيا، للوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع القدرات الفنية والبدنية لهم فى إطار خطة محكمة لتجهيز شباب الفراعنة للأولمبياد.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

وأدى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم تدريبات قوية مساء اليوم باستاد السويس فى معسكره الجارى استعدادا للقاء الودى مع منتخب روسيا للمحليين المقرر له يوم غدا الخميس المقبل الساعة السابعة.

وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضى ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجارى موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبى الروسى فى اطار استعدادات المنتخب المصرى للأولمبياد.

ويأتى معسكر المنتخب الأوليمبى تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى فى أول ظهور للفراعنة منذ تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولهم على فضية الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بشكل نال احترام افريقيا.