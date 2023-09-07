شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب عودة أوسوريو من إسبانيا غدا لقيادة مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر
ويتابع أوسوريو البرنامج الخططي والفني الذي يتم تنفيذه فى المعسكر مع مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد،من أجل الإطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبى الفريق الأبيض.
وطمأن الجهاز الفنى للزمالك الكولومبى أوسوريو على تنفيذ البرنامج التدريبى بإتقان شديد،كما أبلغوه بالتزام جميع اللاعبين فى المعسكر الداخلى المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة استعداداد لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتوجه أوسوريو، إلى إسبانيا يوم الإثنين الماضى بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.
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