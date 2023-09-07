شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يترقب مفاوضات الحسم مع المهاجم الأجنبى بعد فشل صفقة سوزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مفاوضات النادي النهائية التى تتم حالياً مع مهاجم أجنبي وافق المدرب السويسري على ضمّه مؤخراً من أجل تدعيم الفريق قبل بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 15 سبتمبر الجاري أمام إتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية ، ويرغب المدرب السويسري في إنهاء هذا الملف سريعاً من أجل تدعيم الفريق بمهاجم قوي.

ورغم أن كولر كان يرغب في تأجيل ضم المهاجم الأجنبي لإنتقالات يناير الشتوية حتى يتم التعاقد مع البرازيلي جوستافوا سوزا مجاناً بسبب رفض ناديه الكوري جيونبوك هيونداي التفريط فيه حالياً إلا أن المدير الفني للأهلي تراجع عن هذه الفكرة .

ووافق كولر على مُقترح مسئولو القلعة الحمراء بضرورة ضم مهاجم أجنبي حالياً في ظل مشاركات الفريق الكثيرة الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة ثم إنطلاقة النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها ويستهلها الأهلي بمواجهة سان جورج الأثيوبي في دور الـ32 قبل أن يبدأ الموسم الجديد محلياً ببطولة الدوري ثم يشارك في دوري السوبر الأفريقي الذي يُقام للمرة الأولى ويقص الأهلي شريط المنافسات فيه بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر المقبل.