شكرا لقرائتكم خبر عن الودية التاسعة.. سموحة يواجه زد اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة اليوم، الخميس، فريق زد على استاد الإسكندرية، فى مباراة ودية في إطار المباريات التي يخوضها الفريقان استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

وتعد مباراة زد هي المباراة الودية التاسعة التي يخوضها فريق سموحة في فترة الإعداد التي يقيمها أحمد سامى في الإسكندرية بعدما رفض المعسكرات الخارجية.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 8 مباريات ودية حتى الآن، بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الخسارة من الداخلية بهدف نظيف.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما، وحسام هريدى لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.