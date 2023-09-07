شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يطلب التعاقد مع ظهير أيسر للبنك الأهلي قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، التعاقد مع ظهير أيسر للفريق بعد فشل ضم محمود وحيد لاعب الأهلي السابق والذي انتقل سموحة، وذلك قبل غلق باب القيد الأسبوع المقبل .

ويسعي بابا فاسيليو علي توظيف أيمن أشرف الوافد الجديد للفريق من النادي الأهلي في مركز الظهير بدلا من مركز المساك لحين التعاقد مع ظهير أيسر.

من ناحية اخري، يخوض الفريق اليوم الخميس مباراة ودية أمام النجوم ، كما يخوض مباراة وظيى اخري غدا امام طنطا، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2023-2024.

وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.

وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.