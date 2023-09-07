شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يفاضل بين أذربيجان ومعسكر داخلى استعدادا لبطولة العالم أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفاضل مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد بين إقامة معسكر خارحى او داخلى للمنتخب الوطنى المقرر مشاركته في بطولة العالم التى تقام بالمجر أكتوبر المقبل .

ومن المقرر أن يقام معسكر خارحى بأذربيجان او داخلى بالقاهرة فى اكتر الاستعداد للبطولة وتشارك مصر فى بطولة العالم بالمجر بمنافسات الكاتا رجال وسيدات

وقرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عقد الجمعية العمومية العادية، والغير عادية للاتحاد يوم 29 سبتمبر الجارى.

من جانبه قال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة أن الجمعية العمومية العادية مقرر أن تناقش الحساب الختامي، والميزانية عن العام المنقضى.

وأَضاف رئيس الاتحاد أن العمومية الغيرعادية من المقرر أن يتم خلالها تعديل اللائحة فيما يخص نظام الانتخابات، حيث سيتم وضع نظام القائمة للترشح.